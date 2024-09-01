Синоптик рассказал о погодном рекорде 1 сентября в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 1 сентября 2024 года стало самым жарким в Москве в XXI веке. Об этом сообщается в Telegram-канале синоптика.

Он подчеркнул, что в 15:00 температура воздуха в городе, по данным базовой метеостанции ВДНХ, превысила отметку в 29,1°C.

Леус добавил, что предыдущее самое теплое 1 сентября в XXI веке было зафиксировано в 2002 году, тогда воздух прогрелся до 28,9°C.

Синоптик отметил, что максимальный рекорд температуры для этого дня был установлен в 1938 году. Тогда в Москве наблюдалось 30,8°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что самым теплым днем в Москве в этом месяце стал вторник, 27 августа.

Вильфанд добавил, что в центре Москвы фиксируется температура 30,3°C. Он отметил, что существуют точки, где показатели уже превысили порог в 30°C.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что со среды, 28 августа, в столице прогнозируется незначительное температурное понижение.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето.