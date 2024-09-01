Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто радиационное состояние на Курской АЭС

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме

close
Илья Питалев/РИА Новости

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, радиационный фон находится в пределах нормы. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что энергоблок №4 был выведен в планово-предупредительный текущий ремонт, который проведут с элементами модернизации. В свою очередь энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации».

Также в пресс-службе отметили, что радиационный фон на Курской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Ранее российский дипломат заявил об усилиях по охране Курской АЭС.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами