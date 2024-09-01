Раскрыто радиационное состояние на Курской АЭС

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, радиационный фон находится в пределах нормы. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что энергоблок №4 был выведен в планово-предупредительный текущий ремонт, который проведут с элементами модернизации. В свою очередь энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации».

Также в пресс-службе отметили, что радиационный фон на Курской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Ранее российский дипломат заявил об усилиях по охране Курской АЭС.