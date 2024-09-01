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Раскрыты действия МЧС на месте крушения вертолета Ми-8

МЧС: спасатели разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8

Спасатели МЧС России разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Спасатели разбили лагерь для ночевки, поиски приостановлены до наступления светлого времени суток. Пешие группировки возвращаются в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, на месте крушения вертолета находятся семь спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В МЧС подчеркнули, что для поисков пешим порядком привлекались спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ «ЦОД», а также егери лесного хозяйства. Кроме того, участие в поисковых операциях приняли спасатели региональной поисково-спасательной базы и волонтеры.

Крушение Ми-8 произошло 31 августа в Камчатском крае. Сообщалось о пропаже вертолета, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Позднее в МЧС сообщили, что на месте крушения вертолета на Камчатке нашли 17 тел.

Ранее в Росавиации рассказали, кто будет расследовать крушение вертолета на Камчатке.

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