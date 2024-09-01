Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки украинских войск

Демидов: 27 жилых домов в Белгороде получили повреждения при атаке ВСУ

close
«ДЕМИДОВ»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «ДЕМИДОВ»

Четыре многоквартирных дома и 23 частных жилых дома получили повреждения в результате ночной атаки украинских войск на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, в многоэтажных домах урон получили 24 квартиры. Более того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ущерб 17 автомобилям. Из них три машины полностью сгорели.

«Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах», — добавил глава населенного пункта.

Демидов обратил внимание, что сейчас сотрудники профильных служб ликвидируют последствия удара по жилым кварталам. В частности, на местах работают представители местного коммунального предприятия и 10 специалистов МБУ «Белгороблагоустройство». Последние занимаются уборкой территорий и нависших конструкций.

«Привлекли автовышку и другую коммунальную технику. Работает местная управляющая компания», — уточнил мэр.

Как он отметил, активную помощь специалистам также оказывают волонтеры и жители Белгорода.

В настоящее время в городе продолжается обход атакованных районов. Специалисты фиксируют нанесенный гражданам ущерб и составляют соответствующие электронные акты, резюмировал Демидов.

Утром 1 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к административному центру региона сбили несколько воздушных целей. Ночью здесь произошла аналогичная ситуация.

Ранее в сети появилось видео удара ВСУ по гражданской машине в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами