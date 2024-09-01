Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки украинских войск

Четыре многоквартирных дома и 23 частных жилых дома получили повреждения в результате ночной атаки украинских войск на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, в многоэтажных домах урон получили 24 квартиры. Более того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ущерб 17 автомобилям. Из них три машины полностью сгорели.

«Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах», — добавил глава населенного пункта.

Демидов обратил внимание, что сейчас сотрудники профильных служб ликвидируют последствия удара по жилым кварталам. В частности, на местах работают представители местного коммунального предприятия и 10 специалистов МБУ «Белгороблагоустройство». Последние занимаются уборкой территорий и нависших конструкций.

«Привлекли автовышку и другую коммунальную технику. Работает местная управляющая компания», — уточнил мэр.

Как он отметил, активную помощь специалистам также оказывают волонтеры и жители Белгорода.

В настоящее время в городе продолжается обход атакованных районов. Специалисты фиксируют нанесенный гражданам ущерб и составляют соответствующие электронные акты, резюмировал Демидов.

Утром 1 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к административному центру региона сбили несколько воздушных целей. Ночью здесь произошла аналогичная ситуация.

Ранее в сети появилось видео удара ВСУ по гражданской машине в Белгородской области.