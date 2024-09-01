Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 сентября в Елизовском районе Камчатского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии. Информация о членах экипажа и пассажирах уточняется», — заявили в управлении.

Согласно сообщению, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Уточняется, что обломки воздушного судна найдены на предвершине сопки на высоте около 900 метров.

Крушение вертолета произошло 31 августа в Камчатском крае. Сообщалось, что пропал Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

Сразу после исчезновения Ми-8 в регионе была организована поисково-спасательная операция. Поисковые мероприятия продолжаются уже второй день. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в настоящее время в поисках задействованы 60 сотрудников экстренных служб, а также 15 единиц специальной техники.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что по предварительным данным, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ми-8.