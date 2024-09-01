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В Новой Москве загорелся многоэтажный дом

В Новой Москве загорелась квартира в многоэтажном доме

В поселке Московский в Новой Москве загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что возгорание началось в квартире на седьмом этаже в жилом доме третьего микрорайона поселка Московский. Из окна квартиры, в которой произошел пожар, валит густой черный дым. Уточняется информация о пострадавших.

До этого сообщалось, что на севере Москвы 10 человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии из-за задымления на третьем этаже. Причиной стал технический процесс горения ученической печи. В результате инцидента никто не пострадал. 29 августа на юго-востоке Москвы загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажном доме на улице Привольной (Жулебино). Очевидцы делились видео пожара, на котором видно, как на соседние этажи падали обломки горящего карниза и окон. Позже сотрудникам МЧС удалось ликвидировать горение.

Ранее в подмосковной Лобне при пожаре в жилом доме пострадали люди.

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