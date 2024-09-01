На ВДНХ стартовал Московский медиафестиваль

На ВДНХ 31 августа открылся Московский медиафестиваль, посвященный российской медиаиндустрии. В этот день его посетили более 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба фестиваля.

В рамках фестиваля прошло более 30 образовательных сессий и 20 развлекательных активностей. Спикерский состав объединил ключевые компании, бренды, агентства, телеканалы и издания страны.

На площадке фестиваля открылись и продолжат работу 1 сентября пять тематических зон, в которых созданы пространства для разной по возрасту, уровню подготовки и мотивации аудитории. В шатрах «Обучение» и «Герои медиа» проходят экспертные лекции и дискуссии. В зоне «Ярмарка медиаизданий» установлены 50 стендов издательских домов и представителей книжной индустрии. В зоне «Развлечение» для гостей прошли тематические показы мультфильмов, мастер-классы и конкурсы, а в зона «Вдохновение» установлены креативные инсталляции.

Как рассказал гендиректор Центра развития бизнес-коммуникаций, генеральный продюсер Московского медиафестиваля Валентин Смоляков, сфера медиа является обширным и динамично развивающемся направлением, которое меняется и обновляется каждый год. Также, по его словам, эта сфера привлекает внимание многих молодых специалистов, студентов и выпускников.

«Особенно в момент выбора профессии. Этот интерес подтверждается в том числе и тем, какое количество молодежи мы увидели на Московском медиафестивале в первый день. Понимая все это, мы пригласили на ВДНХ тех экспертов и лидеров мнений, которые готовы делиться своими знаниями, накопленным опытом, инсайтами и секретами своего успеха с теми, кто только начинает или думает начать свой путь в медиа», — сказал он.

Отмечается, что 1 сентября на ВДНХ продолжится образовательная и развлекательная программа. Для гостей мероприятия проведут ряд лекций, мастер-классов и интерактивов.

Кроме того, на площадке фестиваля начнется «Ночь пожирателей российской рекламы», где покажут лучшие рекламные ролики страны. Создатели проекта отмечают, что Россия создала настолько много интересных работ, что они могут быть представлены не только в рамках профессиональных фестивалей, но и в виде эксклюзивного шоу для массового зрителя.

Напомним, стратегическим партнером мероприятия выступает Rambler&Co.