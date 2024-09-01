Раскрыта предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами и тремя членами экипажа на борту разбился на Камчатке, врезавшись в сопку. Такую версию озвучили ТАСС в оперативных службах.

«В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — заявил собеседник агентства.

Источник в оперативных службах уточнил, что по предварительным данным, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

Крушение вертолета произошло 31 августа в Камчатском крае. Сообщалось, что пропал Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

Сразу после исчезновения Ми-8 в регионе была организована поисково-спасательная операция. Поисковые мероприятия продолжаются уже второй день. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в настоящее время в поисках задействованы 60 сотрудников экстренных служб, а также 15 единиц специальной техники.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ми-8.