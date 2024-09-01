Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак во всем признался

Обвиняемый в причастности к подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, дал признательные показания. Об этом пишет ТАСС.

В материалах дела указали, что мужчина готов сотрудничать со следствием.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет. Среди фигурантов дела была 16-летняя школьница.

В июле 2024 года восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на журналисток. Как сообщил источник «Осторожно, новости», в СК связали задержание троих человек с деятельностью «Параграфа-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство.

Ранее следователи провели несколько экспертиз по делу о покушении на Симоньян и Собчак.