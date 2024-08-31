Геленджик временно остался без подачи воды

В Геленджике завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе. Подробности рассказали в ресурсноснабжающей компании «Концессии водоснабжения — Геленджик».

«В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой», — сообщили в компании.

Известно, что авария произошла на Троицком групповом водоводе. Подачу воды удалось восстановить спустя несколько часов аварийных работ.

В компании «Концессии водоснабжения — Геленджик» уточнили, что после завершения работ необходимо как минимум шесть часов для заполнения резервуаров чистой воды.

До этого в городе Старый Оскол в Белгородской области часть районов осталась без водоснабжения в результате аварийного отключения. По информации водоканала, отключения произошли в центральной части города.

Известно, что незадолго до того в Энгельсе Саратовской области произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения и электроэнергии. Еще накануне в некоторых районах города также наблюдались перебои с подачей воды.

Ранее более 2,5 тыс. жителей Новороссийска остались без воды.