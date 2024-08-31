Возле крупного стадиона в Лондоне произошли взрывы

Возле стадиона O2 в Лондоне произошли взрывы. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в небе видны большие клубы дыма.

Стадион O2 является третьей по вместимости крытой площадкой в Британии.

В марте сотрудники британских спецслужб предупредили власти Британии о росте террористической угрозы в стране. Daili Mail писал, что британские спецслужбы перехватывают разговоры экстремистского характера. Сообщается, что такого уровня экстремисткой опасности не было со времен теракта 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Местные чиновники допускают, что рост террористической активности может начаться в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.

В Британии также предупреждали о риске теракта на Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за дронов. По данным британской газеты The Times, система способна обнаруживать только каждый третий дрон в густонаселенных городских районах, что увеличивает риск возможных террористических атак.

Ранее в Британии задержали подозреваемых в подготовке терактов.