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ЧВК «Вагнер»: пермский убийца женщины и ребенка не был бойцом компании

ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о причастности Артема Бучина к компании

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Станислав Красильников/РИА Новости

Частная военная компания «Вагнер» опровергла сообщения о том, что Артем Бучин, подозреваемый в убийстве сожительницы с ребенком в Пермском крае, был бойцом ЧВК. Соответствующее заявление компании опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

«Данная информация является ложью и распространяется некомпетентными псевдожурналистами. Набор заключенных для участия в специальной военной операции на Украине был остановлен Компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт», — говорится в публикации.

Источник добавил, что ряд СМИ распространил недостоверную информацию про ЧВК «Вагнер», а также стремится «любого совершившего преступление» бывшего заключенного связать со службой в организации. Из заявления компании следует, что подобные сообщения «очерняют подвиг настоящих бойцов» компании.

Среди прочего компания призвала опровергнуть недостоверную информацию всем медиаресурсам о причастности Бучина к ЧВК «Вагнер» и в будущем «не допускать подобного».

До этого издание 59.ru писало, что в Пермской области вернувшийся после СВО Бучин подозревается в том, что он лишил жизни молодую девушку и ее ребенка. Два года назад мужчину уже осудили за изнасилование и убийство местной медсестры, однако мужчина якобы завербовался в ЧВК «Вагнер», пробыл на фронте несколько месяцев и решил вернуться домой.

Ранее россиянин обезглавил инвалида, совратил подростка и ушел на СВО.

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