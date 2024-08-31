Жесткую посадку Ан-2 в Северной Осетии связали с профилактикой коклюша у детей

Аварийную посадку самолета Ан-2 в Северной Осетии связали с профилактикой коклюша у детей, находившихся на его борту. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Baza приводит слова одного из пассажиров, который рассказал, что после десантирования всех восьмерых парашютистов Ан-2 стал подниматься на высоту 2500 метров. Это, якобы, было необходимо для профилактики коклюша у больных детей, которые находились на борту воздушного судна.

Однако при наборе высоты самолет «вдруг начало болтать из стороны в сторону». При этом, как пишет Baza, в тот же момент борт пропал с радаров.

В итоге Ан-2 резко пошел на снижение и совершил экстренную посадку в лесополосе.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. Все живы. Всего на борту находились 15 человек. Ан-2 сел между селениями Майрамадаг и Кобан. К месту происшествия прибыли спасатели.

Ранее сообщалось, что самолеты «Байкал», призванные заменить Ан-2, за год подорожали в четыре раза.