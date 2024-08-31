Двухлетний ребенок из многодетной семьи выпал из окна в Улан-Удэ

В Улан-Удэ двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа, сообщает полиция Бурятии.

Сегодня около 14:40 очевидица падения ребенка из окна дома на улице Комарова сообщила о несчастном случае в единую службу вызова экстренных служб.

Затем пострадавшего доставили с травмами в больницу, а прибывшие на место полицейские выяснили, что мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней на улицу, когда находился дома с пожилым родственником и младшим братом.

Незадолго до этого прабабушка мальчика уложила внуков спать и ушла в магазин, однако уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка успокаивал плачущего младшего, его старший брат убежал на кухню и залез на окно.

«Отметим, малыш воспитывается в полной многодетной семье. На профилактическом учете в ПДН она не состоит», — говорится в сообщении.

По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее в Калининграде выпавшего из окна девятилетнего мальчика спасла туя, посаженная соседом.