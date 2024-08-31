Раскрыта причина отравления животных кормом Chammy

На российской фабрике кормов для животных Chammy в Тульской области прошли обыски после массового отравления собак и кошек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Экспертиза показала: в сухом и влажном корме превышено содержание свинца», — говорится в сообщении.

По данным Mash, правоохранители прибыли на завод, который находится в деревне Чернятино, после того, как владельцы кошек и собак массово начали жаловаться, что их питомцы отравились кормом бренда Chammy. Источник отмечает, что этим брендом владеет компания ООО «Форсаж».

Mash утверждает, что корма покупались через интернет, все животные, которые потребляли корм этой линейки оказывались у ветеринара, диагноз — сильное отравление. Основные симптомы: рвота, диарея, общая вялость.

В результате на хозяев предприятия были организованы массовые жалобы, тогда как в правоохранительные органы — заявления с просьбой проверить компанию.

Как пишет источник, независимые специалисты провели экспертизу, в ходе которой было установлено превышение содержания свинца во влажном и сухом корме. Предприятие приостановило свою деятельность.

До этого кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова напомнила в беседе с «Газетой.Ru», что полноценный сбалансированный рацион — основа здорового питания питомца. Эксперт напомнила об угрозе отравления, если предлагать питомцу еду «со стола».

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