Участник СВО, отправленный на лечение в свердловский госпиталь, угнал машину у таксиста

В Екатеринбурге участник спецоперации угнал машину у таксиста, сообщает Ura.ru.

Как рассказал журналистам знакомый водителя, вечером 30 августа тот подвозил военного, который, как позже выяснилось, имеет три судимости по разным статьям.

Каким образом рецидивист завладел чужим автомобилем, не сообщается, однако известно, что через несколько часов угнанный им хетчбэк JAC J7 был найден в селе Косулино.

Другой источник отметил, что делом уже занимается военная комендатура. По данным агентства, в Екатеринбурге участник СВО проходил лечение в госпитале для ветеранов войн. В военно-следственном управлении СК по ЦВО инцидент с участием военнослужащего пока не комментировали.

Ранее в Забайкалье пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы съездить за алкоголем.