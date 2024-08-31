В Кремле рассказали о вопросах к Дурову

К основателю Telegram Павлу Дурову были вопросы в России, но его никто не арестовывал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в России Дурова «никто не арестовывал».

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести нарушения закона, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Также стало известно, что Дуров до своего ареста в Париже контактировал в Дубае с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI).

Ранее Дурова предупредили, что его жизнь в опасности.