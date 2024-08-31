К жестко севшему Ан-2 во Владикавказе вылетел спасательный вертолет

Поисково-спасательный вертолет Ка-32 вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию, к месту жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСААФ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель Росавиации.

«Цель вылета — эвакуация пострадавшего», — сказано в сообщении.

На борту находятся три спасателя.

Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков. По предварительным данным, при жесткой посадке на борту самолета находились семь человек. Один из них травмирован — его планируется эвакуировать.

В этот же день вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с пассажирами, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, перестал выходить на связь в районе вулкана Вачкажец. По предварительным данным, на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.