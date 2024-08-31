В Турции нашли тело пропавшей две недели назад россиянки

Тело гражданки РФ Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа в провинции Мугла в Турции, найдено 31 августа утром в лесной местности. Об этом сообщило издание Mugla Gazetesi со ссылкой на префекта города Мармарис Нуруллаха Кая.

«К сожалению, наши подразделения нашли сегодня утром мертвой нашу гостью», — заявил префект.

Нуруллах Кая добавил, что сначала был обнаружен разбитый телефон россиянки в лесной местности. После дальнейших поисков удалось обнаружить и тело Сомовой. Его направили в морг, причина смерти будет установлена после вскрытия.

Телеканал NTV сообщил, что телефон россиянки был обнаружен вблизи обрыва в районе Ичмелер, тогда как ее тело обнаружили на берегу моря. Расследование причины смерти Сомовой ведет прокуратура Мармариса.

О том, что в Турции началась операция по поиску 48-летней туристки из России Натальи Сомовой сообщалось 21 августа. Известно, что женщина отправилась из отеля на прогулку в горы — по Карийской тропе, но не вернулась.

Ранее спасатели нашли в горах Пакистана пострадавших россиян.