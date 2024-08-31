В американском Диснейленде отказались оформить спецпропуск ребенку с аутизмом

Диснейленд отказался выдавать позволяющий не стоять в очередях спецпропуск семье ребенка с инвалидностью, сообщает газета Los Angeles Times.

В начале июня жительница Флориды Пола Роланд отправилась в парк развлечений Walt Disney World в Орландо вместе с мужем и восьмилетним сыном Ноа. По данным издания, семья хотела получить пропуск Disability Access Service (DAS) для своего неговорящего ребенка-аутиста с диагностированным нарушением сенсорной интеграции. Спецпропуск позволил бы мальчику, который не может стоять в очереди более 15 минут, меньше времени ждать у входа на аттракцион, но сотрудники Диснейленда отклонили просьбу родителей. По словам Роланд, после этого ее сын испытал сенсорную перегрузку и впал в смятение. Американка рассказала, что провела большую часть дня в сувенирном магазине, пытаясь успокоить Ноя. Это был худший день в жизни, говорит Пола.

Представитель Disney сообщил газете, что компания была вынуждена внести изменения в выдачу пропусков из-за их чрезмерного использования. До недавнего времени посетители парка могли получить его, если они «с трудом переносят длительное ожидание в очереди из-за инвалидности». Однако в начале этого года Диснейленд сократил количество льготных пропусков, так как владельцы DAS продавали их посетителям без инвалидности, желающим избежать очередей, но не готовым доплачивать за срочный проход на аттракционы.

В компании Disney произошедшее с семьей Роланд не комментировали.

Ранее Диснейленд извинился перед женщиной, которой запретили кормить ребенка грудью.