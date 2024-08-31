К месту исчезновения Ми-8 на Камчатке направили спасателей МЧС РФ

Сотрудники МЧС РФ принимают участие в поисках вертолета Ми-8, который исчез в Камчатском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«На поиски выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС РФ», — говорится в заявлении.

31 августа в Камчатском крае исчез вертолет Ми-8, на борту которого находились трое членов экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

В данный момент на месте происшествия проводится поисковая операция. Как рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сразу после пропажи Ми-8 сотрудники экстренных служб совершили облет территории на собственном вертолете. Однако из-за плохой погоды он не дал никаких результатов. Тогда в осмотре местности задействовали наземную группировку спасателей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По информации экстренных служб, экипаж Ми-8 пропал с радаров уже на пятой минуте после вылета.

Ранее в сети опубликовали список из 20 людей, которые находились на борту исчезнувшего в Камчатском крае вертолета.