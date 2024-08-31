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Во Франции узнали о сотрудничестве Дурова с контрразведкой страны

Libération: Дуров до ареста контактировал в Дубае с представителями DGSI

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Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров до своего ареста контактировал в Дубае с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI). Об этом сообщает французская газета Libération.

Со ссылкой на источники в разведсообществе издание пишет, что в беседе с контрразведчиками из DGSI Дуров якобы согласился на обмен информацией по специально созданным каналам связи, что впоследствии даже помогло предотвратить несколько терактов.

При этом бизнесмен давал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну».

Источники Libération также указывают, что после задержания в Париже Дуров согласился сотрудничать с французскими правоохранителями и даже предоставил им для изучения свой мобильный телефон с необходимыми паролями.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о контактах Дурова с Кремлем.

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