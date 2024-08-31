Полицейский воровал кокаин с мест преступлений и продавал его

В штате Огайо офицер полиции с приятелем воровали кокаин с мест преступлений и продавали его наркозависимым, преступникам удалось сбыть несколько килограммов запрещенного вещества. Об этом сообщает NBC.

35-летнего офицера полиции Джоэла Меффорда обвиняют в сбыте наркотических веществ в особо крупном размере и краже кокаина с мест преступлений. Как было установлено в ходе специального расследования, страж порядка похищал крупные партии наркотика с мест преступлений, затем передавал кокаин приятелю и получал процент от продажи запрещенного вещества.

По предварительной информации, полицейский может быть причастен к краже минимум пяти килограммов наркотика, за несколько лет преступной деятельности он заработал более 100 тысяч долларов. Обвиняемому может грозить до 50 лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что разыскиваемый властями США мужчина устроился на работу в мексиканскую полицию. В декабре 2004 года Антонион Риано поссорился в баре с мужчиной, которому выстрелил в лицо из пистолета. После этого он пустился в бега и сумел скрыться от полиции, несмотря на федеральный розыск. Спустя 20 лет следователи прекратили его активные поиски, пока один из детективов не наткнулся на социальные сети беглеца. Оказалось, что мужчина сам устроился в полицию, но в Мексике.

Ранее на заброшенной авиабазе в США нашли украденные вещи и музыкальную студию.