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Зять главы крупной корпорации устроил драку в Екатеринбурге и оказался потерпевшим

Зять главы крупной корпорации первым напал на екатеринбуржца и стал потерпевшим

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Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

В Екатеринбурге родственник главы крупной корпорации спровоцировал драку и остался потерпевшим, сообщает kp.ru.

Потасовка между двумя автомобилистами произошла 17 апреля на улице Радищева. За рулем внедорожника Infiniti, который судя по кадрам, пытался то ли припарковаться, то ли развернуться, находился Андрей Сухановский, зять главы корпорации «Маяк». Многодетный отец Эдуард Курманов, находившийся за рулем стоящего Nissan, помешал сделать этот маневр Сухановскому, и тот спросил, зачем он встал именно в этом месте. Между мужчинами началась словесная перепалка, и в какой-то момент Сухановский выскочил из машины, чтобы ударить водителя Nissan через открытое окно. Курманов также вышел из машины и ударил оппонента в ответ.

«Водитель ко мне подъехал и начал на меня орать матом. Потом выскочил из машины. Попытался меня ударить, я успел схватить газовый баллончик. В итоге мне прилетел удар в лицо. После этого я брызнул газом в лицо дебоширу. Попытался выйти, но он снова меня ударил. На стоп-кадрах видно, что у меня опущены руки, я не собирался с ним драться. Когда у меня уже разбито лицо и он снова поднимает на меня руку, я и нанес удар наотмашь», — говорит Эдуард.

Оба автомобилиста обратились в полицию и написали заявления, сняв побои. Однако сам Сухановкий отрицает свое нападение и тот факт, что наносил удары Курманову. В итоге именно Эдуард стал подозреваемым, 7 августа Ленинский районный суд рассмотрел жалобу о незаконности возбуждения уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и оставил Сухановского потерпевшим.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что зятя главы «Маяка» обираются привлечь к административной ответственности по статье «Побои», ему грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей либо административный арест, либо обязательные работы. Тем не менее прокуратура, по словам Курманова, уже выявила нарушения в расследовании уголовного дела, и следующее заедание по этому поводу пройдет 9 сентября в Областном суде.

Ранее в Томске мужчина вмешался в конфликт подростков и избил их, попав на видео.

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