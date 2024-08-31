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Рельсовый автобус протаранил автомобиль в Карелии

Автомобиль и рельсовый автобус столкнулись в Сортавальском районе Карелии

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Сергей Крупин/VK

В Сортавальском округе Карелии рельсовый автобус протаранил автомобиль. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского муниципального района республики Карелия Сергей Крупин.

По его словам, столкновение произошло на ж/д переезде на 211-м км железнодорожного пути.

В результате столкновения автомобиль получил сильнейшие повреждения, однако все выжили.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошло ДТП с участием поезда. Автомобиль выехал на переезд в момент, когда рядом находился поезд. Машинист обратил внимание на водителя и попытался затормозить, но не успел. В результате пострадали два человека, в том числе и пассажир машины. Водителя направили в больницу.

В Приморске Калининградской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде. Авария произошла около 10 часов утра. По предварительной информации, водитель Toyota выехал на рельсы под запрещающий сигнал светофора.

Ранее в Амурской области поезд сбил трех пьяных мужчин.

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