После пропажи вертолета с пассажирами на Камчатке возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи вертолета с пассажирами на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По факту пропажи связи с воздушным судном возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Вертолет, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района, перестал выходить на связь 31 августа. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

В Росавиации поясняли, что на борту пропавшего Ми-8 находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Telegram-канал «112» позже опубликовал список с именами людей на борту.

Ранее легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии.