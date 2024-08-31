Житель Красноярска заложил машину, набрал кредитов и отдал мошенникам 6,8 млн рублей

Житель Красноярска поверил телефонным аферистам и перевел им 6,8 млн рублей, мужчина отправил мошенникам личные сбережения, оформил несколько кредитов и заложил свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В начале августа 60-летний энергетик стал жертвой мошенников, мужчине позвонил неизвестный, который представился финансовым директором компании и сказал дождаться звонка от правоохранителей. Через несколько минут с россиянином связался аферист и представился сотрудником МВД.

Незнакомец рассказал, что благополучие красноярца находится под угрозой, неизвестные злоумышленники якобы украли его личные данные и уже переводят деньги в запрещенные организации. Чтобы избежать уголовного преследования за незаконные переводы, мужчину убедили взять несколько крупных кредитов и перевести деньги на указанные счета.

Также под давлением мошенников мужчина заложил собственный автомобиль, за что получил 1 млн руб. и отправил его на продиктованный обманщиком счет. В общей сложности за две недели общения с мошенниками красноярец лишился 6,8 млн рублей. Когда аферисты перестали выходить на связь, а все переписки с ними исчезли, мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Ставропольском крае женщина более 20 раз перевела деньги аферистам.