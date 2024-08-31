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Глава Камчатского края рассказал о поисковой операции после пропажи Ми-8

Солодов: облет места исчезновения вертолета Ми-8 на Камчатке не дал результатов

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Илья Питалев/РИА Новости

Облет территории в месте исчезновения вертолета Ми-8 в Камчатском крае не дал результатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, спасатели принялись осматривать местность сразу после исчезновения воздушного судна. Для этого сотрудники экстренных служб задействовали собственный вертолет.

«К сожалению, [облет] результата не дал. В это время по маршруту уже наблюдалась низкая облачность», — подчеркнул глава субъекта.

Он добавил, что после возвращения вертолета МЧС РФ к поискам пропавшего Ми-8 подключили наземную группировку спасателей. В настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должно было лететь исчезнувшее воздушное судно.

Как сказал Солодов, сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты ищут вертолет и находившихся на его борту людей, несмотря на ухудшение погодных условий.

«Операция <...> будет проводиться, пока не будут созданы риски для здоровья и жизней спасателей», — уточнил губернатор.

Вертолет, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа, пропал на Камчатке 31 августа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка, но по пути перестало выходить на связь.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ организовал проверку.

Ранее в оперативных службах прокомментировали исчезновение Ми-8.

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