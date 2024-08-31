Политолог заявил о консолидации жителей Курской области на фоне атаки ВСУ на регион

За две недели до основных дней голосования на выборах губернатора Курской области две трети жителей региона (62%) заявили, что выборы нужно проводить, как и было запланировано. Об этом, опираясь на данные социологического исследования, сообщил опрошенных директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Политолог отметил, что на фоне нападения ВСУ на Курскую область происходит усиление консолидации населения, в том числе это касается избирательного процесса.

Потуремский пояснил, что по мнению респондентов, проведение губернаторских выборов «покажет киевскому режиму, что нас не запугать».

Виктор Потуремский также подчеркнул, что уровень узнаваемости и лояльности к действующему главе региона Алексею Смирнову в августе вырос на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

Большинство респондентов считают, что Алексей Смирнов делает все возможное, чтобы помочь жителям области в сложившейся ситуации.

Показатель оценки деятельности Алексея Смирнова на посту врио «Скорее хорошо» вырос на 8%. Это свидетельствует о том, что его образ как антикризисного управленца уже сформирован «в моменте», отметил эксперт.

Он уточнил, что восприятие Смирнова аудиторией напрямую зависит как от оперативной обстановки в Курской области, так и от его активности в публичном поле.

Также 43% опрошенных заявили о желании принять участие в выборах, потому что это их гражданский долг. Еще 16% отметили, что хотят использовать свой голос, 11% намерены пойти на выборы, потому что ходят всегда, еще 9% хотят поддержать отдельного кандидата.

Кроме того, Виктор Потуремский перечислил ключевые запросы к власти в условиях режимов ЧС и КТО, действующих в Курской области. Ими являются «укрепить границу, усилить безопасность», «предоставить жилье нуждающимся» и «увеличить финансовую помощь».

Телефонный опрос был проведен Институтом социального маркетинга в Курской области в период с 19 по 25 августа 2024 года. Выборка составила 1200 респондентов.

Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,9%.

Данных социологических исследований опубликованы в Теlegram-канале аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).