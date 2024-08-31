В Башкирии загорелся торговый центр

Пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Аструм» в городе Салавате, расположенном в Республике Башкортостан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что здание находится на улице Уфимской. По информации ведомства, пламя охватило один из складов на первом этаже. При этом площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

«Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в публикации.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они ликвидируют огонь, а также принимают все необходимые меры для предотвращения его распространения на иные помещения.

«Причина [пожара] устанавливается, на место выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС РФ», — подчеркнули в ведомстве.

14 августа на юго-западе Москвы загорелся торговый центр «Рио». В момент возникновения пожара ТЦ еще не открылся для посетителей. Работники, в свою очередь, эвакуировались после срабатывания пожарной сигнализации.

По данным оперативных служб, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Ранее в Чите произошел пожар в торговом центре.