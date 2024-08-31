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Житель Иркутской области прострелил ногу покупателю в магазине

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в магазине и попал на видео

В Приангарье полицейские задержали местного жителя, который устроил ссору с одним из покупателей в магазине и выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Иркутской области.

Инцидент произошел в Эхирит-Булагатском районе области. В правоохранительные органы обратился 59-летний мужчина с ранением бедра. Пострадавший рассказал, что поссорился в магазине села Еланцы с другим покупателем.

В ходе конфликта мужчины вышли на улицу, где один из них достал из машины травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в ногу. Произошедшее попало на запись камер видеонаблюдения.

Стрелка удалось задержать, им оказался 34-летний житель города Ангарска. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске менеджер автосалона прострелил ногу недовольному покупателю. Во время обсуждения деталей гарантийного ремонта авто, между автомобилистом и менеджером салона возникла ссора, сотрудник прострелил клиенту ногу. Стрелявший заявил, что посетитель вместе с приятелями напал на него. Известно, что пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье.

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