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В Нижнем Новгороде футбольные ворота рухнули на голову ребенку

В Нижнем Новгороде подростка придавило футбольными воротами

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David Gray/Reuters

СК Нижегородской области возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 30 августа на территории яхт-клуба на Гребном канале, на подростка упали футбольные ворота. По данным местных СМИ, металлическая конструкция ударила 11-летнего мальчика по голове.

Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске на мальчика упали незакрепленные футбольные ворота. Мальчик вместе с друзьями пришел на поле, чтобы поиграть в мяч. В какой-то момент ребенок зацепился за верхнюю перекладину ворот, и конструкция опрокинулась, придавив голову мальчика. Женщины, которые в это время занимались на стадионе бегом, подняли ворота и вызвали скорую. Бригада медиков доставила пострадавшего сначала в местную больницу. Затем мальчика вертолетом транспортировали в одно из московских медучреждений, где ему сделали операцию.

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Ранее на Урале десятилетнего ребенка придавило бетонной плитой на стройке.

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