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Япония ужесточит наказание за просмотр телефона во время езды на велосипеде

Япония с 1 ноября вводит тюремные сроки за просмотр телефона за рулем велосипеда

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Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

С 1 ноября текущего года в Японии вводится уголовная ответственность за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде. Об этом сообщает телеканал NHK.

Данное решение приняло правительство страны. Согласно новым правилам, если использование телефона во время езды на велосипеде вызовет дорожно-транспортное происшествие или создаст угрозу безопасности, то нарушителей ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа до 300 тысяч иен ($2,06 тысячи). Также, если человек будет ехать, не отрывая взгляда от экрана, ему может быть выписан штраф до 100 тысяч иен ($684) или назначен срок заключения до полугода.

Кроме того, с 1 ноября вводится уголовная ответственность за управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители, находящиеся в нетрезвом состоянии, могут столкнуться с заключением до трех лет или штрафом до 500 тысяч иен ($3,42).

До этого в Госдуме сообщили, что с 1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов.

Ранее был назван самый крупный штраф за нарушение ПДД.

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