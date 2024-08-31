Япония ужесточит наказание за просмотр телефона во время езды на велосипеде

С 1 ноября текущего года в Японии вводится уголовная ответственность за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде. Об этом сообщает телеканал NHK.

Данное решение приняло правительство страны. Согласно новым правилам, если использование телефона во время езды на велосипеде вызовет дорожно-транспортное происшествие или создаст угрозу безопасности, то нарушителей ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа до 300 тысяч иен ($2,06 тысячи). Также, если человек будет ехать, не отрывая взгляда от экрана, ему может быть выписан штраф до 100 тысяч иен ($684) или назначен срок заключения до полугода.

Кроме того, с 1 ноября вводится уголовная ответственность за управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители, находящиеся в нетрезвом состоянии, могут столкнуться с заключением до трех лет или штрафом до 500 тысяч иен ($3,42).

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