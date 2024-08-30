Синоптик рассказал о теплой погоде в сентябре на европейской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил, что температура в сентябре в европейской части РФ будет выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений», — поделился синоптик.

По его словам, теплый сентябрь ожидается в Республике Коми, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии, а также практически во всех субъектах Центрального федерального округа. Кроме того, теплая погода в сентябре ожидается в Южном федеральном округе, в том числе в Крыму и Краснодарском крае.

Вильфанд уточнил, что на азиатской части РФ среднемесячная температура будет держаться около средних многолетних значений.

До этого он сообщал, что бархатный сезон на курортах Черного моря начнется со второй декады сентября и продлится до середины октября.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.