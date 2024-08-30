Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал о теплой погоде в сентябре на европейской части РФ

Вильфанд рассказал о «супертеплой» неделе в европейской России в сентябре

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил, что температура в сентябре в европейской части РФ будет выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений», — поделился синоптик.

По его словам, теплый сентябрь ожидается в Республике Коми, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии, а также практически во всех субъектах Центрального федерального округа. Кроме того, теплая погода в сентябре ожидается в Южном федеральном округе, в том числе в Крыму и Краснодарском крае.

Вильфанд уточнил, что на азиатской части РФ среднемесячная температура будет держаться около средних многолетних значений.

До этого он сообщал, что бархатный сезон на курортах Черного моря начнется со второй декады сентября и продлится до середины октября.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами