«Не ту педальку нажала»: россиянка перепутала газ с тормозом и врезалась в магазин

Жительница Павловска села за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроила ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Гоголя. Женщина врезалась в местный магазин, после чего скрылась с места. После вызова сотрудники ведомства прибыли на место и спустя некоторое время задержали россиянку.

«В кратчайшие сроки автоледи была задержана сотрудниками ДПС, также она показала место нахождения своего автомобиля», – поделились в ГИБДД.

В беседе с правоохранителями женщина не отрицала, что перед тем, как сесть за руль, она выпивала. Россиянка также сказала, что въехала в здание магазина из-за того, что «не ту педальку нажала».

В отношении женщины составили несколько административных материалов, в том числе и об оставлении места аварии.

До этого в Нижегородской области пьяная женщина получила срок восемь лет за ДТП. По версии следователей, она приехала на место потасовки вместе со знакомым на машине. Во время драки один из участников упал на асфальт, россиянка пересела на кресло водителя и наехала на него. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в США самолет приземлился на шоссе из-за неполадки и попал в ДТП.