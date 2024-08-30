Пропавший 17 лет назад самолет с останками пассажира нашли на дне озера

В США нашли обломки разбившегося 17 лет назад маленького самолета и останки одного из двух пассажиров, летевших на нем. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что в 2007 году 56-летний Брук Стауффер-младший летел с острова Макино в штат Мичиган. В момент, когда самолет упал в озеро Гурон, им управляла невеста мужчины.

Останки женщины нашли только спустя два месяца после происшествия. При этом обнаружить самолет и тело Стауффера-младшего тогда не удалось.

Агентство подчеркивает, что только в 2023 году семья мужчины обратилась к частной поисковой команде. Спустя год они наткнулись на обломки пропавшего самолета неподалеку от острова Буа-Блан, который расположен на Гуроне.

До этого стало известно, что пропавший 6 августа на территории Приморского края легкомоторный самолет потерпел крушение. Самолет был обнаружен в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.