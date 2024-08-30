Россиянин тушил о ребенка сигареты, думая, что тот навредил его сыну

В Калининградской области поймали одного из подозреваемых в нападении на ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел в поселке Маломожайское. По данным источника, двое мужчин подошли к семилетнему мальчику, который в тот момент был один. Его схватили, скрутили руки и потушили о него сигареты, после чего стали угрожать.

После произошедшего пострадавший обратился к матери, она сообщила в прокуратуру. В полиции возбудили уголовное дело, одного из подозреваемых, 50-летнего мужчину, задержали. Решается вопрос об аресте.

Известно, что второму мужчине, предварительно, 62 года, его ищут. У одного из нападавших конфликт с матерью мальчика. Он предполагает, что пострадавший имеет отношение к ситуации с насилием над его сыном.

Подобный случай произошел на Урале, в Усть-Лабинске. По словам матери 21-летнего молодого человека с инвалидностью, неизвестные тушили о него сигареты. Помимо этого, злоумышленники украли у него обувь, пока россиянин мочил ноги в фонтане. Позже кроссовки нашли в канаве.

Ранее в Волгограде отец и мачеха тушили о ребенка сигареты.