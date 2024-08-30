Спутник зафиксировал нефтяное пятно в Красном море

В районе танкера Sounion в Красном море было обнаружено нефтяное пятно длиной 2,2 морской мили (4 км). Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на письмо Греции в ООН.

В письме говорится, что информация основана на спутниковом снимке, который Европейское агентство по безопасности на море получило накануне вечером.

«Местоположение разлива нефти совпадает с местоположением судна [Sounion]. <…> В указанных обстоятельствах состояние танкера <…> представляет серьезную экологическую опасность для морской среды Красного моря», — приводит агентство отрывки из письма.

Утром 21 августа следовавший под флагом Греции в Красном море танкер Sounion подвергся нападению. Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты осведомлены об утечке нефти с греческого танкера Sounion, атакованного йеменскими хуситами в Красном море.

Накануне официальный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил, что получивший повреждения танкер Sounion может быть отбуксирован.

Ранее сообщалось, что Россия стала чаще отказываться от перевозки нефтепродуктов через Красное море.