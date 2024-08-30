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Мужчина выбежал на территорию рынка с тесаком и напал на людей

В Кыргызстане мужчина с тесаком напал на людей на рынке

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Телеграм-канал 24KG Новости Кыргызстана

В Кыргызстане поймали мужчину, который напал на людей с тесаком. Об этом сообщает 24KG.

Инцидент произошел в Бишкеке, на территории Ошского рынка. На кадрах с места видно, как мужчина ходит по парковке с оружием. В какой-то момент к нему подходит человек и, предположительно, пытается отнять у нападавшего кухонный топорик, но после непродолжительного противостояния мужчина бросается за человеком.

Рядом заметны люди с кровью на плечах и одежде. Известно, что несколько человек получили ранения, количество пострадавших и их состояние не уточняются.

В МВД узнали о произошедшем после того, как к ним обратился один из раненых. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. На данный момент он находится в изоляторе.

До этого в московском метро мужчина напал на девушку из-за коротких волос. Сначала он начал снимать москвичку, но позже заявил, что она якобы «позорит русский народ». При этом пара пыталась выбрать другое место, но мужчина следовал за ними по всему вагону.

Ранее сотрудник вуза напал на школьницу в Петербурге, чтобы проучить за грубость.

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