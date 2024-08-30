Женщина оказалась в реанимации после укуса слепня

Женщина из Великобритании оказалась в реанимации после того, как ее укусил слепень, пишет Mirror. По словам британки, это произошло, когда она была на пикнике.

Наташа Джадж была на природе со своим сыном Райли на природе, когда ее укусил слепень. Вечером женщина заметила, что след от укуса стал красным и припухшим, а на следующий день покрылся сыпью. Британка пыталась решить эту проблему, принимая антигистаминные препараты, но вскоре начала испытывать сильные боли, которые она описала как «хуже, чем роды».

«Я никогда не чувствовала такой боли», — добавила Джадж.

Состояние Наташи резко ухудшилось, и она была доставлена в местную больницу. Оказалось, место укуса начало гноиться, поэтому пациентке сделали экстренную операцию. После этого Джадж провела несколько дней в реанимации.

«Мое тело просто начало отказывать. Уровень сахара в крови упал. Я дрожала. Меня неконтролируемо трясло, и у меня была температура 40 градусов», — вспоминает она.

Врачи добавили, что Наташе очень повезло, потому что в любой момент у нее мог начаться сепсис.

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