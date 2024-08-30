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Эксперт раскрыл планы Зеленского сдать Донбасс

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленским принято решение сдать весь Донбасс

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Britta Pedersen/Pool/AP

В результате своей некомпетентности нынешний президент Украины Владимир Зеленский может организовать полную сдачу всего Донбасса. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Видимо, было принято решение сдать Покровск, сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск, Донбасс отдать», — заявил эксперт.

Экс-советник подчеркнул, что в свете недавних событий на фронте, наблюдается полная несостоятельность и некомпетентность Зеленского, как политика и лидера. Соскин добавил, что ситуация, которая складывается и на фронте, и в тылу «полная катастрофа».

До этого соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый рассказал, что Украина фактически потеряет Донбасс, после того, как сдаст город Покровск.

По словам эксперта, Вооруженные силы России значительно продвинулись на покровском участке фронта. Погорелый подчеркнул, что, в частности, под контролем российской армии находится последняя ключевая высота перед Покровском.

Ранее в Британии назвали неожиданное последствие взятия Покровска ВС РФ.

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