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Воркутинский инвестор вложился в мошенников и потерял 6 млн рублей

В Воркуте инвестор вложился в мошенников и потерял 6 млн рублей

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Shutterstock

В Воркуте 40-летний мужчина решил быстро заработать на инвестициях и потерял 6 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, воркуринец увидел в интернете рекламу, обещающую быстрый заработок. Мужчина перешел на сайт, и с ним связался «специалист». Незнакомец убедил россиянина вложить свои сбережения якобы в ценные бумаги, пообещав прибыль, которая будет отображаться в личном кабинете.

Мужчина несколько недель переводил деньги злоумышленникам. Так он передал мошенникам 6,3 млн рублей. Позже у него не получилось вывести свои средства, и воркутинец понял, что его обманули аферисты.

Россиянин обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянам раскрыли популярные схемы мошенничества в преддверии нового учебного года.

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