Российский адвокат пообещал свободу подследственному за семь млн рублей и попался

Адвоката из ЛНР отправили под стражу после того, как он пообещал «повлиять» на ход следствия за денежное вознаграждение. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина встретился с представителями подследственного и заявил, что сможет освободить человека. За это он потребовал семь миллионов рублей, которые он отдаст ответственным за ход производства лицам. При этом возможностей или полномочий влиять на расследование он не имел.

После встречи он получил миллион рублей, но всю сумму представители подследственного мужчине так и не отдали.

«Довести свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере, он не смог, так как был задержан», – поделились в ведомстве.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. На данный момент специалисты продолжают собирать доказательства и закреплять доказательную базу.

Ранее кореец изменил лицо с помощью пластики, чтобы его не поймали за обман на миллионы рублей.