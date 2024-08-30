Издатель проекта Meduza Галина Тимченко попала в реестр иноагентов

Минюст России обновил реестр иноагентов и внес в список учредителя и издателя проекта Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Г.В. Тимченко принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине», — поясняется в сообщении Минюста.

Также утверждается, что она распространяла недостоверную информацию о решениях и политике власти РФ, а также сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

По данным ведомства, Тимченко проживает в России.

Также в реестр иноагентов попала доктор юридических наук, адвокат, а также общественный и политический деятель Елена Лукьянова (признана в РФ иностранным агентом).

В обновленный список также попали автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» (признана в РФ иностранным агентом) и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020» (признана в РФ иностранным агентом).

До этого юрист Иван Соловьев призвал Минюст ввести новые ограничения для лиц, признанных иноагентами. В том числе, по его мнению, следует досрочно прекращать с ними договоры об авторском праве без каких-либо выплат компенсаций. Кроме того, он предложил пересмотреть вопрос о запрете на рассылку материалов и уведомлений о новых публикациях, в том числе рассылку сообщений в мессенджерах.

Ранее в России призвали расширить список экстремистских песен.