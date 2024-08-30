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Общественники проверят организацию досрочного голосования в Курской области

Общественники посетят избирательные участки в Курской области

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Варвара Гертье/РИА Новости

Представители организации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и общественного штаба по наблюдению за выборами приехали в Курскую область, чтобы проверить, как проходит досрочное голосование по всем уровням выборов. Об этом на пресс-брифинге в Доме журналистов в Курске сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Член ОП РФ отметила, что общественники посетят избирательные участки, в том числе организованные в пунктах временного размещения, и оценят корректность проведения всех процедур, соблюдение избирательного права и процесса.

Также Булгакова сообщила, что сама также планирует проголосовать в регионе.

Она подчеркнула, что при подготовке наблюдателей за выборами в Курской области особое внимание уделялось мерам реагирования в случае внештатных ситуаций.

«Наблюдатели, прошедшие нашу программу подготовки, готовы к самым разным вызовам, в том числе к возможной дестабилизации обстановки на избирательных участках», — уточнила член ОП РФ.

Как сообщила председатель региональной избирательной комиссии Татьяна Малахова, «на сегодняшний день никаких нарушений не зафиксировано, и люди идут голосовать достаточно охотно».

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Георгий Волков подчеркнул, что у России есть опыт проведения избирательных процедур в сложных обстоятельствах.

«Вспомним опыт проведения выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, мы находились там и наблюдали за ходом избирательного процесса», — сообщил он.

Напомним, с 28 августа в Курской области началось досрочное голосование по всем уровням выборов. К работе приступили 774 избирательных участка.

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