В Белгородской области осудили троих поджигателей ж/д оборудования

Белгородский областной суд приговорил трех мужчин к лишению свободы на срок 14, 16 и 17 лет за диверсию на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным следствия, фигуранты дела подожгли железнодорожное оборудование на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. Они действовали по заданию представителей антироссийских структур, подчеркнули в ведомстве.

Из заявления следует, что таким образом злоумышленники пытались подорвать экономическую безопасность и обороноспособность РФ. При этом мужчины отправляли заказчикам диверсий видеоотчеты, за которые получали около 100 тыс. рублей.

В результате жителей региона задержали. Это произошло, когда они готовились совершить очередной поджог. Тогда же против них возбудили уголовное дело по статьям, связанным с диверсиями.

«Приговором Белгородского областного суда сообщники признаны виновными <...>. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17,16 и 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ФСБ РФ.

В пресс-службе добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.

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