Реальный возраст женщины из Южной Кореи удивил людей

Женщина из Южной Кореи стала популярной в соцсетях благодаря своей внешности, пишет Oddity Central. Люди не верят своим глазам, когда узнают ее реальный возраст.

Ли Хё Чжон — владелица пекарни и кафе в Сеуле. Женщина стала известной в соцсетях, но не благодаря своим заведениям, а своей внешности. Дело в том, что кореянке 52 года, но люди, глядя на ее фотографии, думают, что ей не больше 25 лет.

Несмотря на возросшую популярность, Ли не комментирует свою внешность, заявив, что полностью сосредоточена на своем бизнесе. Впрочем, некоторые пользователи сети раскрыли секрет ее моложавости. По их мнению, в этом играют не малую роль стиль одежды Чжон, а также худоба.

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