Липовый кандидат наук незаконно легализовал в РФ сотни мигрантов

В Чебоксарах кандидат наук с поддельным дипломом, принимавший экзамены у иностранцев, незаконно легализовал в РФ сотни мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, мужчина и женщина купили липовые документы преподавателей истории и русского языка, а затем открыли компанию и параллельно устроились на работу в уфимский университет, выдававший сертификаты мигрантам. В учебном учреждении документы «педагогов» не проверяли.

Россияне экзаменовали иностранцев и отправляли результаты в университет, который выдавал им электронные документы. При этом мужчина и женщина сами писали экзамены вместо мигрантов за денежное вознаграждение от двух до шести тысяч рублей с человека.

В какой-то момент о деятельности злоумышленников узнали в ФСБ. Обоих осудили и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно каждому. Университет, где работали липовые преподаватели, теперь получает иски от прокуратуры с требованием аннулировать сертификаты.

Ранее в Подмосковье выявили более 100 нелегальных мигрантов.