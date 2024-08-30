Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Липовый кандидат наук незаконно легализовал в РФ сотни мигрантов

В Чебоксарах липовый кандидат наук незаконно легализовал 300 мигрантов в РФ

close
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Чебоксарах кандидат наук с поддельным дипломом, принимавший экзамены у иностранцев, незаконно легализовал в РФ сотни мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, мужчина и женщина купили липовые документы преподавателей истории и русского языка, а затем открыли компанию и параллельно устроились на работу в уфимский университет, выдававший сертификаты мигрантам. В учебном учреждении документы «педагогов» не проверяли.

Россияне экзаменовали иностранцев и отправляли результаты в университет, который выдавал им электронные документы. При этом мужчина и женщина сами писали экзамены вместо мигрантов за денежное вознаграждение от двух до шести тысяч рублей с человека.

В какой-то момент о деятельности злоумышленников узнали в ФСБ. Обоих осудили и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно каждому. Университет, где работали липовые преподаватели, теперь получает иски от прокуратуры с требованием аннулировать сертификаты.

Ранее в Подмосковье выявили более 100 нелегальных мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами