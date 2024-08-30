В России не будут отменять ЕГЭ для не планирующих поступать в вузы

Рособрнадзор отказался поддержать идею предоставить возможность проходить экзамены в другой форме для 11-классников, которые не не планируют поступать в вузы. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает РИА Новости.

«Большинство в работе нашей группы склонилось к тому, чтобы не делить детей 11 классов на разные когорты, делая для них разные модели ГИА», — заявил он.

Круглинский подчеркнул, выступая на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации, что те ученики, которые изначально будут понимать в начале года, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы.

До этого большинство, а именно, 60% опрошенных школьников, проголосовали против идеи отмены ЕГЭ. Из опрошенных респондентов только 9% поддержали упразднение экзамена. Это показало исследование образовательной онлайн-платформы Умскул, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее россиянам напомнили про новый порядок поступления на целевое обучение.