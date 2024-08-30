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Несовершеннолетняя россиянка сбывала наркотики в пункте выдачи заказов маркетплейса

В Москве 15-летняя студентка работала в ПВЗ и приторговывала наркотиками

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Global Look Press

В Москве 15-летняя работница пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса сбывала наркотики прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, девушка учится в кинологическом колледже имени Скрябина, а в ПВЗ на Варшавском шоссе устроилась работать на время каникул. Через некоторое время к своим обычным обязанностям несовершеннолетняя работница добавила те, что не входили в ее инструкцию.

Незаконную деятельность подростка отследили по камерам. После этого к ней пришли сотрудники СОБРа: правоохранители нашли на рабочем месте задержанной 40 свертков с неизвестным веществом и весы: по предварительной информации, девушка фасовала наркотики прямо на официальной работе, а затем отдавала заказы покупателям. Изъятые свертки направлены на экспертизу.

Пункт выдачи заказов временно приостановил работу.

Ранее преподаватель колледжа потребовал 1,5 млн рублей у матери попавшегося с наркотиками студента.

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